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إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي للتعقيم (فيديو)
قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، كذلك إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة وطوال فترة تعليق العمرة، وأن تكون الصلاة داخل المسجد فقط وإغلاق مشارب ماء زمزم.
كما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنها بدأت في تعقيم المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى قبيل وبعد كل صلاة خشية انتشار الفيروس كورونا المستجد وذلك باستخدام مواد التعقيم الموصى بها من وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة العالمية، وأهابت الأوقاف بجميع المصلين والوافدين لصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس كورونا المستجد.