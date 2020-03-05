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إثيوبيا تعلن عن بدء تخزين المياه في سد النهضة (فيديو)
أعلنت إثيوبيا بدء تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل بمشروع سد النهضة في شهر يوليو/تموز المقبل، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار القادم في يوليو/تموز بعملية تخزين المياه وسيتبعها البدء في اختبار توليد الطاقة في مارس/آذار 2021.
وأضاف بقلي أن نسبة أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71%، مضيفا أن بلاده تمارس حقها الطبيعي وفق المبادئ في الاستفادة الكاملة من مواردها المائية مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دول المصب.