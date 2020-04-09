المزيد من الحلقات
أي بي سي الإسبانية: نصائح النبي محمد المذهلة في مواجهة الأوبئة (فيديو
نشر موقع صحيفة أي بي سي الإسبانية تقريرا تخت عنوان نصائح النبي محمد المذهلة في مواجهة الأوبئة، والمنطبقة على الإجراءات التي ينصح بها اليوم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واعتبر الكاتب الإسباني خوسه مانويل نيفز أنه من المذهل أن النبي محمد، الذي عاش قبل أكثر من 1400 عام، كان يعرف بالفعل خطوة بخطوة ما يجب فعله أثناء الوباء
وأثار التقرير أصداء واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المسلمين، ومن بينهم رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني.