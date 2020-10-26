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أيام الله

أيام الله: كيف يوطد المسلم علاقته بالقرآن الكريم؟

القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد ومعجزته الباقية ودستوره الحاكم وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم.

هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه.

هو الذي لم تنته الجن حتى إذا سمعته قالوا " فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا"، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

وكان القرآن وما زال هو الكتاب الوحيد الذي يصل الأرض بالسماء، وهو الكتاب الذي لم يعتريه نقص ولم تتدخل فيه يد البشر بأي شيء قط، قال تعالى " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

كيف نفهم هذا القرآن ونتعامل معه؟ وكيف يصبح منهج حياة؟

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