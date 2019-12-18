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أنس التكريتي: رئيس الوزراء البريطاني وجه انتقادات غير مقبولة للمسلمين
قال أنس التكريتي رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا (سابقا) إن فوز المحافظين في الانتخابات بهذا الفارق الكبير ضوء أخضر لكل من يحمل في ثناياه مشاعر تزدري الآخر وحزب المحافظين كان متهما بأنه يؤجج مشاعر الإسلاموفوبيا.
وأضاف التكريتي: بوريس جونسون كتب عددا من المقالات وجه فيها انتقادات غير مقبولة أثارت حفيظة المسلمين وقال "مشكلة المسلمين في الإسلام ذاته والإسلام هو الذي جعل العالم الإسلامي يتخلف"
وأكد التكريتي أن هناك مخاوف حقيقية بناء على معطيات السنوات العشر الماضية ، لأن جرائم الإسلاموفوبيا زادت بنسبة كبيرة، والعنصريون في المجتمع البريطاني يخرجون ما في نفوسهم فيكثر الهجوم على المسلمين وعلى المرأة التي ترتدي الحجاب.
وأوضح أن هناك ظاهرة تشكل أزمة فكلما ذهبت الأحزاب يمينا حتى التطرف كلما راق ذلك للشعوب الغربية وهي مشكلة تهدد المجتمع البريطاني نفسه.