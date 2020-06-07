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أمين عام رابطة علماء السنّة يشرح: كيف تستقيم الأمة؟ (فيديو)
تحدّث الأمين العام لرابطة علماء السنّة، جمال عبد الستار، لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، عن معنى الاستقامة.
وقال إن الاستقامة كلمة جامعة للدين وتظهر في كل المجالات العقدية والسياسية وهي الأخذ بالأسباب والعمل والتخطيط وترك التنازع والشقاق "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، والمحبة والأخوة من علامات الاستقامة.
وأوضح عبد الستار أن الإسلام دين شامل فيه جزء عقدي وجزء عبادي، ويظهر كل ذلك في سلوك الناس وأخلاقهم ومن علامات قبول العمل في رمضان الاستقامة علي أمر الله فيما أمر الله به وفيما نهى عنه بعد رمضان.