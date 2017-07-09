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أمراض الأنف وصعوبة التنفس

أكد الدكتور محمد رشاد اللبان، استشاري أنف وأذن وحنجرة، أن المشاكل المتعلقة بانسداد الجيوب الأنفية تسبب مشاكل في الفك بالأخص لدى الأطفال.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الأحد، أن أمراض الجيوب الأنفية لدى الأطفال تسبب مشاكل في نمو الفكين، لأنه من الضروري أن يغلق الطفل فمه أثناء النوم.

وأشار أيضاً إلى أنه لابد للمرضى الذين يحتاجون للتقويم، استشارة طبيب أنف وأذن؛ للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في الأنف قد تؤثر على التقويم، لأنه إذا ما حُلت المشاكل الأنفية لن يستفيد المريض من التقويم، بالإضافة إلى أن مشاكل الأنف قد تؤثر على دراسة الطفل؛ لأنه يواجه صعوبة في النوم بسبب التنفس.

كما لفت اللبان إلى أنه يمكن التدخل بالعمليات الجراحية في الأنف؛ إذا كان هناك انحراف في الحاجز الأنفي الذي قد يسبب انسداد أو صعوبة في التنفس، مشيرًا إلى أن 80% من المرضى يعانون من الانحراف في الحاجز الأنفي.

وأوضح أن الجديد في العمليات الجراحية للأنف هو العلاج بالليزر ونصح به لسهولته.

وأكد أن ربط الصداع بمرض الجيوب الأنفية هو أمر شائع وغير صحيح دائماً، لأن هناك خلطا بين أمراض الأعصاب وأمراض الجيوب الأنفية.

وقال استشاري الأنف والأذن والحنجرة إن 90% من الرعاف الأنفي (نزيف الأنف) سوف يتوقف تماماً؛ إذا جلس المريض مع وضع الرأس لأسفل، حيث يتم الضغط على مقدمة الأنف بين الإبهام والسبابة بشدة، لمدة 10 دقائق فيتم إخراج الدم من الحلق، ونصح بمرجعة الطبيب إذا تكررت المشكلة.

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