المزيد من الحلقات
ألمانيا وبريطانيا تبدأن التجارب السريرية للقاح محتمل ضد كورونا (فيديو)
أعلنت السلطات الصحية الفدرالية في ألمانيا أن شركة بيونتيك والمرتبطة بمختبر فايزر الأمريكي ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأن هذه التجارب تشكل الاختبار الرابع على الإنسان في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19.
كما بدأت جامعة أكسفورد البريطانية اختبار لقاح على البشر كانت طورته مؤخرا ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد التجربة البريطانية على متطوعين تدفع لهم الحكومة مقابلا يبلغ 650 جنيها إسترلينيا (نحو ثمانمئة دولار).