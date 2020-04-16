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أكرم كساب: المتوفى بكورونا شهيد كالمبطون والغريق
قال د. أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لبرنامج حوار مباشر من مات بمرض كورونا له أجر شهيد ،كالمبطون والمطعون والغريق والحريق ويغسل ويكفن ويصلى عليه.
وأضاف كساب أن كل وباء أنتشر بهذا الشكل ومات فيه الناس يعد إن شاء الله طاعونا ، فإذا اعتبرنا كورونا طاعونا على أنه مرض مميت ففي هذه الحالة من أبتلي به وصبر واحتسب له أجر شهيد ومن مات واحتسب فله أجر شهيد.
وتابع كساب أقول للمسلمين في الدول غير الاسلامية التي تحرق جثث الموتى أن الطب لم يقل قولا واحدا بأن العدوى تنتقل بعد الموت، فيحرم أن تقدم وزارة أو حكومة أو دولة على حرق جثث الموتى وعلى المسلمين في الدول التي تحرق الجثث أن يقفوا أمام هذا الامر بكل السبل المشروعة وفق قانون ودستور تلك الدول.