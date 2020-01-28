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أكاديمي إماراتي يهدد بإرسال جيش مصر لتحرير طرابلس (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الإثنين"، التهديد الذي أثاره الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا، في حال فشل اللواء المتقاعد خليفة حفتر باقتحام طرابلس، والجدل الواسع الذي أثاره في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب تغريدة بموقع تويتر قال فيها "إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها وتحريرهم".
التغريدة أثارت غضبا واسعا بين النشطاء المصريين الذين اعتبروها إهانة للجيش المصري، فيما نظر إليها النشطاء الليبيون باعتبارها تقليلا من قدرات قوات الوفاق الوطني.