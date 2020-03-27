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"أفلام نهاية العالم" هل ساهمت في نشر الفزع من كورونا؟ (فيديو)
من قسوة الواقع إلى رعب الشاشة، نوعية من الدراما تسمى أفلام نهاية العالم، أوبئة تقتل ملايين البشر، وحوش ضارية تأكل الأخضر واليابس، غزو فضائي يهدف لتدمير كوكب الأرض، هذه حفرت في ذاكرة الملايين صورا مفزعة لنمط الحياة عند وقوع مخاطر تهدد الجنس البشري بالفناء.
فهل ساهمت تلك النوعية من الأفلام هوليوود في نشر الفزع بين الناس بعد تفشي وباء كورونا، أم أن خيال السينمائيين غير مسؤول عن الفيروسات القاتلة والحروب المشتعلة والتي تكون في أغلبها من صنع البشر؟