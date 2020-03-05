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أعضاء بالكونغرس يطالبون مصر بالإفراج عن باتريك جورج (فيديو)
وجه عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى السفير المصري يطالبون فيها مصر بالإفراج عن الباحث والناشط الحقوقي باتريك جورج وجميع المعتقلين السياسيين، وأشار النواب إلى أنه يجب التحقق أن الاعانة الأمريكية لا تنفق في الاعتداء على حقوق الإنسان في مصر.
وتمكنت أسرة باتريك من زيارته داخل مقر احتجازه بسجن المنصورة العمومي. وقال والده إن باتريك بدا في حالة جيدة لكنه قلق من استمرار حبسه ويأمل في الخروج سريعا ليستأنف دراسته التي بدأت منذ أسبوعين، وقال باتريك إنه لا يستطيع الإلمام بما يفوته من دراسة بعد أن رفضت إدارة السجن تمكينه من الحصول على الكتب الدراسية التي كانت بحوزته.