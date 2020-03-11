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أسعار النفط تهوي 30% بعد خفض السعودية لأسعار الخام (فيديو)
هوت أسعار النفط بنحو 30 % بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب الأسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.
كما تهاوت البورصات الإقليمية والعالمية واسهم شركات النفط والطيران على خلفية حرب الأسعار والمخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد.