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أسر سودانية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية بالخرطوم (فيديو)

تناولت حلقة المسائية "الأحد" الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أسر سودانية أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعاقدات شركة إماراتية مع أبنائها وإرسالهم للقتال في اليمن وليبيا، بدلا من توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة، ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها (لا للارتزاق) و(لا للدجل) و(لا للخداع).
ومن جهة اخرى قالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت كافة الادعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو التضليل أو الإجبار لأي من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.

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