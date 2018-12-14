أسامة أبو ارشيد: محمد بن سلمان "عديم الخبرة وأرعن"
قال أسامة أبو ارشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في واشنطن، إن هناك عدد من العوامل اجتمعت لتوصيل رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مفادها أن الأمير محمد بن سلمان لا يصلح لولاية العهد، وأنه "عديم الخبرة وأرعن".
وأضاف أبو ارشيد في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، إن هذه العوامل هي تغطية الإعلام الأمريكي المكثفة لحادث مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى تسريبات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) التي تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن الجريمة، وأخيرا مواقف وتصريحات أعضاء الكونغرس في القضية التي توجت بمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ باعتبار ولي العهد السعودي هو المسؤول عن مقتل خاشقجي.
واعتبر أبو ارشيد أن المخابرات الأمريكية "تتمرد" على ترمب، من خلال تسريباتها ومعلوماتها التي تمررها إلى الإعلام والخاصة بتورط ولي العهد في جريمة اغتيال خاشقجي، وهو ما دفع ترمب إلى استخدام مصطلح "الدولة العميقة" الذي لم يكن معروفا في أمريكا.
وأكد أبو ارشيد أن خطاب أمريكا للسعودية اليوم هو خطاب موجه لدولة مارقة، وأن محمد بن سلمان عندما ذهب لقمة العشرين تعامل معه الجميع على أنه "زعيم مارق" يتعرض للتوبيخ من الجميع كما فعل ماكرون.