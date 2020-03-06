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أردوغان وبوتين يعلنان اتفاقا لوقف إطلاق النار في شمال سوريا (فيديو)
أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين بدء سريان هدنة جديدة لوقف إطلاق النار في إدلب، وحمل أردوغان النظام السوري مسؤولية الهجمات وخرق اتفاق وقف إطلاق النار السابق في إدلب، وأضاف أنه لا يمكن قبول وصف سكان إدلب بالإرهابيين، وستعمل تركيا على عودة النازحين إلى منازلهم.
وأكد الرئيس بوتين الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية من خلال وثيقة مشتركة مع تركيا، مشيرا إلى أن روسيا تؤكد ضرورة استمرار العمل بمسار آستانا ومخرجاته فيما يتعلق بالوضع في شمال سوريا، وقدم بوتين تعازيه للشعب التركي في وفاة الجنود الاتراك جراء الهجمات على إدلب.