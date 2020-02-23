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أردوغان: سياسة أنقرة في ليبيا وسوريا ليست مغامرة (فيديو)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سياسة أنقرة في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا، وأشار إلى أنه بحث هاتفيا مع نظيريه الفرنسي مانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذه التطورات وأن أنقرة حددت خريطة الطريق التي ستتبعها فيما يخص إدلب.
كذلك دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة نحو سوريا وأدخل رتلا عسكريا كبيرا إلى عمق محافظة إدلب، وقال الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة إن طائرات روسية شنت غارتين جويتين على بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب.