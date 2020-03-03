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أردوغان: تركيا لا تعتمد في كفاحها على دولة أو مؤسسة معينة (فيديو)
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، بانسحاب قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا إلى الخطوط التي حدّدتها تركيا، مضيفاً أن الخسائر التي تكبّدتها هذه القوات في هجمات تركيا ومُقاتلي المعارضة مجرد بداية.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا تعتمد في كفاحها على دولة أو مؤسسة معينة، بل تعتمد على إمكاناتها وقدراتها وسواعد جنودها وشجاعتهم.
وأضاف أردوغان أن تركيا هي التي تستضيف 3.7 ملايين سوري على أراضيها وأكثر من مليون سوري قرب حدودها الجنوبية، وليست روسيا أو إيران أو أي دولة أخرى، فمنذ 9 أعوام ونحن نتحمّل أعباء اللاجئين وحدنا.