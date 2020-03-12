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أرامكو السعودية تعتذر رسميا عن صورة حامل المعقم (فيديو)
نشرت شركة أرامكو السعودية اعتذارا رسميا على صفحتها الرسمية بمنصة تويتر بعد أن شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخط عقب تداول صورة لعامل يرتدي صندوقا يحمل معقما للموظفين داخل مباني شركة أرامكو.
واعتبر المغردون أن الصور تشير إلى طبقية وعنصرية وإهانة من الشركة لأحد العمال وتجاهل لصحته وإمكانية العدوى إليه، وقالت الشركة في تغريداتها "إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، تود شركة أرامكو أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء والذي تم دون أخذ الاذن من الجهات المعنية.