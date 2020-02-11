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أحمد مجدلاني: صفقة القرن تطبيق عمليا لوعد بلفور (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الأحد"، الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني للحديث عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن البدء في إجراءات لضم الأراضي المنصوص عليها فيما يعرف بصفقة القرن.
وأكد مجدلاني أن صفقة القرن صياغة إسرائيلية بالدرجة الأولى بغطاء أمريكي وباعتراف نتنياهو، وأن المعركة الرئيسية هي كيفية تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية من أجل بناء موقف عربي ودولي لإحباط المشروع الإسرائيلي.
وأضاف أن الرئيس محمود عباس جاهز للذهاب إلى غزة من أجل التنسيق العملي لمواجهة المشروع الأمريكي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية تماما، ويعد تطبيقا عمليا لوعد بلفور.