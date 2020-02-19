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أحمد قباري: شرائح عديدة من المجتمع ترفض أغاني المهرجانات
قال أحمد قباري الاستشاري التربوي لبرنامج حوار مباشر إن هناك شرائح من المجتمع ترفض أغاني المهرجانات ونحن كشعوب عربية لدينا ميراث من المعايير الدينية والثقافية كميزان لما يمكن أن نقبله أو نرفضه وما تقدمه المهرجانات الآن كان يقدم في الماضي ولكن المشكلة في تقبل المجتمع له وترحيب الدولة به.
وأضاف قباري لموقع الجزيرة مباشر هناك طبقات اجتماعية لم نكن نتوقع أن تقبل هذا اللون من الغناء لكنها تقبل عليه الآن، والذوق من أخطر القضايا التربوية التي يجب أن ينتبه اليها الآباء فالتربية الذوقية تبدأ من الطفولة وعلى الأسر البحث عن بيئة مدرسية تنمي التربية الذوقية وأغاني المهرجات امتداد لأغاني الراب والأغاني الشعبية وعلينا أن نوجد بديلا لها.