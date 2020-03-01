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أبرز تطورات انتشار الفيروس كورونا بحسب الدول (فيديو)
واصل الفيروس كورونا الانتشار في عدة دول عبر العالم ما تسبب في مزيد من الوفيات والإصابات وفرض تشديد الإجراءات الوقائية، وعلى مستوى 60 دولة حول العالم ارتفع اليوم عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ما يقرب من 85 ألف بينهم أكثر من 79 ألف في الصين.
وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس كورونا في الصين إلى 2838 شخصا بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في عموم البلاد إلى أكثر من 97 ألف حالة.