آدم حسابو: هناك إرادة حقيقية لتحقيق السلام في السودان (فيديو)
في ذكرى مرور عام على انطلاق الثورة السودانية، استضافة حلقة المسائية "الأحد" آدم عيسى نائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفد قناديل السلام، متحدثا عن التطورات على صعيد مفاوضات السلام بين الحركات المسلحة السودانية والحكومة الانتقالية.
ويعد من أبرز نصوص الاتفاق، الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إلى جانب تكوين لجان مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة، كما نص على إلغاء قوائم المحظورين من السفر لأسباب تتعلق بالحرب، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الصادرة بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية التي منحت لمستثمرين، وإرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول لاتفاق سلام شامل.