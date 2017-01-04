شاهد: "العمرة مقابل الدولار" حلقة جديدة من "وراء الكلاويس"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان " العمرة مقابل الدولار"

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وناقش المذيع الضيف حول قرار الاتحاد العام للغرف السياحية في مصر بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام لتوفير العملة الصعبة وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

وكان الاتحاد العام للغرف السياحية، أصدر قرارًا، بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد، ودعا الشركات للالتزام بالقرار بدعوى توفير مليار دولار لمصر. بحد قوله.