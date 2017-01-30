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شاهد: باكوس وكنانة "أنتم فقرا أوي"
آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017   16:21 مكة المكرمة

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "أنتم فقرا أوي".

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وناقشت الحلقة تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في أسوان "أنتم فقرا أوي" موجها كلامه للشعب المصري.

وانتقدت تناقضات السلطة في مصر بين ادعاء الفقر ومظاهر بذخ السلطة والقائمين عليها وإنشائها قنوات فضائية عدة تمجدها على حد قول مقدم البرنامج.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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