شاهد: عبد الله الشريف .. "للأسف إخوان"

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة بعنوان "للأسف إخوان" تناول فيها منشورا كتبته سيدة مصرية على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشكو خلاله حال المدرسة التي يلتحق بها أبناؤها بعد أن انتقلت إدارتها إلى تبعية وزارة التربية والتعليم.

وتقول السيدة إن المدرسة "للأسف كانت تتبع الإخوان" وتمت مصادرتها ونقل إدارتها للحكومة المصرية ضمن ما تديره من أملاك الإخوان التي تمت مصادرتها" وتحولت إلى مدرسة حكومية فاشلة.

ويسلط الفنان المصري من هذه الواقعة الضوء على "حالة التناقض الشائعة منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 حيث ثبت بالأرقام أن الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني وواقع الحريات أصبح أسوأ بمراحل عديدة لكن لا أحد يجرؤ على الانتقاد ومن يفعل يجب أن يثبت أولا ولائه للنظام الحالي بالانتقاص من جماعة الإخوان المسلمين التي يحاربها النظام".

واعتقلت السلطات المصرية آلاف من جماعة الإخوان المسلمين بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو تموز 2013 كما أصدرت حكما باعتبارها جماعة إرهابية.