شاهد: ما وراء الكلاويس " قطع غيار مصرية"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان " قطع غيار مصرية"

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وناقش المذيع الضيف حول ارتفاع معدل الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المذيع أن مصر تحتل المركز الثالث بعد الصين والهند في معدلات الاتجار بأعضاء البشر، إلا أن الضيف رحب بهذا الترتيب مشيرا إلى أن مصر ليست في المركز الأول حتى الآن.

وبطريقة ساخرة أشار الدكتور عيد سعيد إلى أن البرلمان سوف يصدر قانونا يعمل على استغلال أعضاء المصريين بعد موتهم على أن تتكفل الدولة بدفنه، ومن ثم يتم تصدير أعضائهم كقطع غيار إلى "الدول الشقيقة"، مؤكدا على أنها فكرة سهلة لجلب "العملة الصعبة".