11 خطوة لتربية الأبناء في غياب الأب (فيديو)
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية"، التي جاءت تحت عنوان "التربية في ظل غياب الأب".
وأشار جمال خلال حلقته، إلى خطوات سريعة يمكن أن تتبعها الأم في حال غياب الأب عن التربية المباشرة لأبنائه نتيجة سفر أو سجن أو عمل طويل أو وفاة أو طلاق أو هجر أو عدم تحمل مسؤولياته.
ومن بين الخطوات الإحدى عشر التي ذكرها: تقريب الأولاد من نموذج العائلة القريب كالعم أو الخال أو الجد، والاستعانة بالمؤسسات المحيطة كالمسجد والمكتبة والنادي، وإشراكهم في غالبية الأنشطة المدرسية، وممارسة الرياضات الجماعية.
وشدد على ضرورة تواصل الأبناء مع والدهم إذا كان هناك فرصة لذلك، لأن التواصل مع الأب والأبناء مفيد جدًا للأبناء. وإذا كان غياب الأب بسبب سفر للخارج فنصح بتحديد موعد يومي للتواصل معه في أجواء احتفالية مبهجة وتقليل الشكوى.
كما حذر جمال من تشويه صورة الوالد حتى ولو كانت في الحقيقة مشوهة وعدم إشراكهم في المشكلات بين الأم والأب أو جعلهم شهودًا عليها لأن ذلك التصرف يهز صورة ذاتهم ويسبب لهم صراعًا، ومع الزمن سيتجرأون بالسوء على والدهم وعلى الأم أيضًا.
ونصح أيضًا بتجنب تعليم الأطفال تصرفات شديدة الخطورة على شخصيتهم، مثل التنصت ونقل الكلام، كما أكد على عدم استخدام مفردات عكس جنسهم كأن يقول الولد مثلًا "أنا زهقانة" أو تقول البنت "أنا عايز".
وأخيرًا شدد جمال على ضرورة أن تحافظ الأم على صحتها الجسمانية وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتثقيف النفس بالقراءة والاستماع عن التربية السلمية.