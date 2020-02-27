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10 مقترحات بسيطة تخلصك من تقلب المزاج (فيديو)
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية"، والتي جاءت تحت عنوان " التخلص من تقلب المزاج".
وخلال الحلقة قدم جمال 10 اقتراحات بسيطة للتخلص من تقلب المزاج أو التقليل من أعراضه، مشبهًا مزاج الإنسان بموج البحر.
ومن بين هذه المقترحات، الاسترخاء والاستحمام بالماء الدافئ وممارسة الرياضة والنوم بالقدر الكافي وكسر الروتين اليومي والاستماع لأصوات جميلة هادئة.
وعرف جمال تقلب المزاج بأنه الانتقال من حالة شعورية معينة إلى أخرى دون سبب واضح، كأن يكون الإنسان نشيطًا وسعيدًا بلا سبب معين أو يراوده إحساس بالضيق والحزن أيضًا دون سبب بعينه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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