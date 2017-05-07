ما وراء الكلاويس: "الكل خايف أو معارضة بكلام هايف"
بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "الجنسية المصرية".
ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".
وناقش المذيع الضيف بشأن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل ودائع مالية.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة.
وقال الدكتور عيد سعيد في الحلقة إن مشروع القانون لن يلقى معارضة لأن " الوعي زايف والكل خايف أو بيعارض بكلام هايف".
ونص مشروع القانون على "منح 5 سنوات إقامة للأجنبي مقابل وديعة بنكية، والحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة التي تبدأ بمتوسط 500 ألف دولار".
ولم تُعرف بعد ما إذا كان القانون سينص على ضرورة إقامة الأجنبي السنوات الخمس في مصر لحصوله على الجنسية أم لا.
وكان شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية قال في تصريحات صحفية، إن "منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم".
وقال "سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها، فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط التي " لم يكشف عنها".