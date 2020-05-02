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قهرزاد تحكي عن حاكم استلم "الرز" ونكّل بشعبه (فيديو)
تناولت هذه الحلقة من حكايات قهرزاد مع قهريار، "حاكم البلاد" وظلمه للرعية، حتى كاد قهريار أن يحمل سيفه ليحاربه، لكن قهرزاد، قالت له إن الرعية لم يستكينوا للحاكم بل وقفوا في وجه ظلمه.
ولأن قهريار كان حاكما عادلا لا يحب الظلم ويناصر المظلوم، فقد حكى لها عن عجزه وأنه يحتاج لمساعدة المظلومين، فهو يعيش كما قال روح كل زمان.
وطمأنته قهرزاد بأن بعض أهل تلك البلاد لم يتركوا الحاكم يسدر في غيه وظلمه ضدهم بل "صوبوا نحوه سهام "السوشيال ميديا" وأمطروه بوابل من الوسوم ومعنويا دمروه.
وتساءل قهريار.. وهل ارتدع؟ لتجيبه قهرزاد في قهر- بل ظلّ ينكل بالصبية والجدع، ودعمه الأشرار من أهل المال ببذل "الرز" والمال.
المصدر
الجزيرة مباشر