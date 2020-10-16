عبد الله الشريف ينشر صورا جديدة لقصور السيسي (فيديو)
بث الناشط المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "شيل الماسك لو سمحت".
وتناول الشريف في حلقته تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون، وحملة التضليل التي شاركت فيها وسائل إعلام مصرية وسعودية وإماراتية بشأن محتواها، بهدف الهجوم على ثورات الربيع العربي.
كما سخر الشريف من مشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلبه من الداعية خالد الجندي إزالة الكمامة من على وجهه أثناء كلمته التي ألقاها أمام الرئيس المصري قبل أيام.
وكشف الشريف عن تناقض السيسي الذي يتحدث عن فقر مصر ويجبر المصريين على دفع أموال لقاء التصالح في مخالفات البناء، وفي نفس الوقت يبني قصورا فاخرة في عدة أماكن. كما عرض صورا حصرية جديدة لتلك القصور وتجهيزاتها الفاخرة والتي تتكلف الملايين، والتماثيل الموجودة عند مداخل تلك القصور.
كما عرض الشريف مقطع فيديو يظهر اعتداء ضابط شرطة على أحد المواطنين بالسب والضرب، بسبب الخلاف على أسبقية المرور.
وأخيرا عرض الشريف صورا ومقاطع فيديو حصرية من سيناء، تكشف كذب المتحدث العسكري للجيش المصري، الذي زعم في مايو/ أيار الماضي، مقتل 126 مسلحا، لكن الحقيقة أنه لم تكن هناك سوى 4 جثث فقط وثقها مقطع فيديو عرضه الشريف في الحلقة، يظهر وضع السلاح بجانب جثث هؤلاء الأشخاص بعد قتلهم.
وأكد الشريف أنه لديه مقطع الفيديو الأصلي بدون تمويه وجوه هؤلاء الأشخاص.
كما تناول الشريف في حلقته حملة التضليل التي شنتها وسائل إعلام مصرية، والتي زعمت خلالها مرور سفينة حربية مصرية لمضيق البوسفور في تركيا، رغم أن ذلك لم يحدث.