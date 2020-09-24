عبدالله الشريف: لماذا هتفت شعوب عربية "السيسي عدو الله"؟ (فيديو)
بث الناشط المصري عبدالله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "السيسي عدو الله".
وعرض الشريف في الحلقة عددا من مشاهد هتافات بعض الشعوب العربية "السيسي عدو الله" في مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وسوريا، قائلا إن تلك الشعوب توحدت على ذلك الهتاف على مدار سنوات.
وخلال العامين الماضيين انتشرت بكثافة على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمظاهرات في عدة دول عربية تهتف ضد السيسي.
وتوحدت الشعارات خلال بعض المظاهرات في 5 دول عربية أثناء احتجاجات شعوبها ضد حكوماتها، وبدون اتفاق تحت هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. السيسي عدو الله".
كما تناول الشريف في حلقته المظاهرات التي خرجت في مصر منذ يوم الأحد الماضي في عدد من المدن والقرى المصرية، والتي تطالب برحيل السيسي، ضمن ما بات يعرف إعلاميا بـ"حراك 20 سبتمبر/ أيلول"، بدعوة من المقاول محمد علي، المقيم في إسبانيا.
وتأتي دعوات التظاهر ضد السيسي، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
ومنذ أسابيع تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر تصدر وسوم عدة مناهضة للسيسي وأخرى مؤيدة له، وذلك منذ إعلانه عن استعداده للتخلي عن السلطة إذا طلب الشعب منه ذلك.