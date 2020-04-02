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شاهد: 10 نصائح لتجنب سلبيات البقاء في المنزل
بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية".
وجاءت الحلقة تحت عنوان " الحياة الزوجية في الحبسة الكورونية".
وقدم جمال في الحلقة نصائح ومقترحات عديدة لتجنب سلبيات المكوث في البيت.
وقال جمال "مع الحجر الصحي اضطر الكثير من الأزواج للمكوث بالبيت، ومثلما لذلك إيجابيات، فقد تبرز له سلبيات أيضا".
وقدّم جملة مقترحات ونصائح تساعد في تقليل الضغط وهي:
- تقليل الأوامر والنواهي من جانب كل الأفراد.
- عدم التطفل من جانب طرف على الآخر.
- تجنب الجدال في كل الموضوعات.
- المساعدة في أعمال المنزل من قبل الجميع.
- التقليل من الأصوات العالية وخلق أجواء هادئة في المنزل.
- عدم تدخل كل طرف في شؤون الآخر.
- الصلاة وقراءة القرآن وخاصة فترة بعد المغرب.
- التغافل عن الأخطاء والعصبية.
- تجنب الغيبة والنميمة، والحديث عن الناس.
- تبادل الكلام الطيب -ذوق التعامل بين الزوجين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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