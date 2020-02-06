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شاهد: 10 نصائح لاكتساب الهمة العالية في العمل والحياة

وخلال الحلقة قدم جمال 10 نصائح لاكتساب الهمة العالية، نصفها يجب القيام بها، والنصف الآخر يجب تجنبها.

وجاءت النصائح كالتالي:
  1. تجنب المحبِطين والمحبَطين.
  2. تجنب الإصابة بالأمراض مثل الأنيميا أو نقص فيتامين (د) أو مشكلات الغدة الدرقية.
  3. تجنب الجدل وأصحاب التنظير.
  4. لا تهتم بصغائر الأمور.
  5. لا تتدخل في مشاكل فرعية.
  6. ممارسة الرياضة.
  7. اقرأ واسمع تاريخ أصحاب الهمة العالية.
  8. صاحب أصحاب الهمة العالية والأشخاص الملهمين.
  9. قلل تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي.
  10. خطط لأهدافك.

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