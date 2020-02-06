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شاهد: 10 نصائح لاكتساب الهمة العالية في العمل والحياة
وخلال الحلقة قدم جمال 10 نصائح لاكتساب الهمة العالية، نصفها يجب القيام بها، والنصف الآخر يجب تجنبها.
وجاءت النصائح كالتالي:
- تجنب المحبِطين والمحبَطين.
- تجنب الإصابة بالأمراض مثل الأنيميا أو نقص فيتامين (د) أو مشكلات الغدة الدرقية.
- تجنب الجدل وأصحاب التنظير.
- لا تهتم بصغائر الأمور.
- لا تتدخل في مشاكل فرعية.
- ممارسة الرياضة.
- اقرأ واسمع تاريخ أصحاب الهمة العالية.
- صاحب أصحاب الهمة العالية والأشخاص الملهمين.
- قلل تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي.
- خطط لأهدافك.