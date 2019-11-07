شاهد: "وفيكم سمّاعون لهم".. أولى حلقات "خواطر عطوة"
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعروف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، أولى حلقات برنامجه "خواطر عطوة"، وجاءت تحت عنوان "اتحدوا ينصركم الله".
وركز جمال خلال الحلقة على الجدل المستمر في الأوساط المصرية حول ما آلت إليه أحوال البلاد من ركود وانحدار على كافة المستويات.
وضرب مثلًا بتيارات مختلفة شاركت في مظاهرات مع أو ضد النظام، وفي الخلفية يظهر شخص يلحن ويغني لكل من التيارين المتعارضين ويسايرهما.
وتطرق جمال إلى محاولات تخوين الآخر وتحميل كل منا للآخر مسؤولية كل الآفات التي حلت بالبلاد، لافتًا إلى المستفيدين من هذه الفتنة ولهم مصلحة في زيادة نيرانها.
وأكد أن هؤلاء يجندون الجواسيس والمخبرين ويزرعونهم بين الناس لتحقيق مآربهم وضمان فرقتهم ودحض أي خطوة أو فكرة ضد مصالحهم الشخصية.
وخلص جمال إلى أهمية وحدة المصريين من أجل إنقاذ البلاد، مرددًا قوله تعالى في الآية 47 من سورة التوبة "يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم والله عليم بالظالمين".