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شاهد: واجبات ومعان إيمانية لتحقيق الصحة النفسية
بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية".
وجاءت الحلقة تحت عنوان " الإيمان والصحة النفسية"
وأوضح جمال في الحلقة علاقة الإيمان بالصحة النفسية، و الذي تحدثت عنه الكثير من الدراسات العربية وأيضا الغربية في ربطها الإيمان بالصحة النفسية للأفراد.
وقال جمال، إنه وفي وقت الأزمات خصوصا تزداد الحاجة للإيمان كعامل أساسي يساعد في الاتزان النفسي لمواجهة الأزمات وإعادة التكيف مع الواقع.
وقدّم الاختصاصي النفسي المصري، في هذا الصدد جملة معانٍ وواجبات مهمة تساعد في تحقيق الهدف وهي:
- الدعاء بإلحاح والتأمل في أسماء الله الحسنى.
- الصلاة بدوام وانتظام.
- صلة الرحم والبرّ بالأهل.
- الصدقة والتكافل الاجتماعي.
- الصلاة في البيت في جماعة وقراءة القرآن ودراسته.
المصدر
الجزيرة مباشر
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