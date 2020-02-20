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شاهد: هل استغل نظام السيسي أزمة أغاني المهرجانات لإلهاء المصريين؟
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب.
وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان "آه يا دنيا".
وتناول باكوس في الحلقة سياسة النظام المصري في قمع المصريين، وفي نفس الوقت عدم رغبته في أن يتحدث المصريون عما تعرضوا له. ولذلك يحرص على إلهاء الشعب بقصص من نوعية أغاني المهرجانات وقصص وحكايا كرة القدم، وأزمة محمد رمضان مع طيار شركة مصر للطيران، وغيرها من الموضوعات الهامشية، رغم وجود موضوعات هامة أخرى تهم المصريين وحاضرهم ومستقبلهم. وهي قضايا لا يتحدث عنها الإعلام المصري.