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شاهد: نصائح وخطوات عملية فعالة لتعليم أطفالك الصبر
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية"، والتي جاءت تحت عنوان "الصبر".
وخلال الحلقة قدم جمال عددا من النصائح لتعليم الأطفال خصلة الصبر، وقسمها حسب المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل.
ومن بين تلك النصائح:
- اترك طفلك قليلا عندما يبكي ولا تركض تجاهه فور أن يبدأ بالبكاء.
- لا تشتري لطفلك كل ما يريده، حتى إذا كانت النقود متوفرة. قل له في بعض الأحيان "اصبر حتى الغد".
- لا تستجب لبكاء الطفل أو غضبه في طلب الأشياء أبدا.
- احرص على توفير ألعاب الفك والتركيب والتجميع لطفلك، وقلل من الألعاب الإلكترونية.
- الصيام التدريجي في رمضان يعلم الطفل الصبر على احتياجاته رغم توفرها.
- عدم السماح للطفل بالتعدي على نصيب غيره حتى في الطعام، وأيضا عدم السماح له بالتعدي على دور غيره، حتى في اللعب.
- اقرأ للطفل قصصا عن الصبر والصابرين، ويفضل أن تكون قصصا حقيقية.
- اصنع مواقف الصبر الجميلة واصدق فيها.
- وفّر لطفلك بعض الألعاب الإلكترونية التي تركز على الصبر والترقب والتركيز.
- توفير القدوة في الأب والأم.
- لا تجعل طفلك يشاهد الأفلام والمسلسلات التي تظهر الأبطال عصبيين ومزاجيين ومتعجلين.
- علم طفلك الهوايات مثل الصيد والزراعة المنزلية وتربية طيور الزينة ورعاية الحيوانات الأليفة.
- مناقشة مواقف الصبر في حياة المشاهير والأعلام والأنبياء.
- المشاركة في الأنشطة الكشفية والرحلات الطويلة.
- ساعد طفلك على تعلم التخطيط والجدولة ولو على فترات زمنية قصيرة.
- التشجيع على الانتظام في الصلاة.