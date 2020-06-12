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شاهد: من قتل علماء مصر في الداخل والخارج؟ مع تامر جمال
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (النفسية في أسبوع) على موقع يوتيوب تحت عنوان "من القاتل"؟
وتناول جمال في الحلقة قصة مقتل الكاتب المصري جمال حمدان، مشيرا إلى الأسباب التي أدت إلى "مقتله".
واستعرض جمال في الحلقة عمليات الاغتيال التي تعرض لها عدد من العلماء المصريين في الخارج، مثل الدكتور نبيل القليني، العالم في الذرّة، الذي اختفى في سبعينيات القرن الماضي حتى الآن، والدكتورة سلوى حبيب، التي دافعت عن حقوق مصر في مياه النيل من الأطماع الخارجية، وصاحبة كتاب "التغلغل الصهيوني في أفريقيا"،والتي قتلت في شقتها عام 1996، بعد كشفها عن وجود وزراء مصريين يعبثون بالزراعة في مصر، خاصة مع الكشف عن قيام وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي بزيارات سرية إلى إسرائيل على مدار سنوات.