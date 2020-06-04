ابداعات
شاهد: من قتل جمال حمدان؟ مع تامر جمال
بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (النفسية في أسبوع) على موقع يوتيوب تحت عنوان "من القاتل"؟.
وتناول جمال في الحلقة قصة وفاة الكاتب المصري جمال حمدان، مشيرا إلى الأسباب التي أدت إلى "مقتله".
وجمال حمدان كاتب مصري موسوعي توفي عام 1993 في ظروف غامضة، وكان من المدافعين عن هوية مصر والقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وصدر له 39 كتابا و79 بحثا علميا ومقالة، لكن تظل أشهر أعماله كتاب "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان"، الذي يقع في أربعة أجزاء ضمت أربعة آلاف صفحة من القطع الكبير، وصدر على مدى عشر سنوات كاملة.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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