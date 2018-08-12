ابداعات
شاهد: "معدش سكوت".. حلقة جديدة لعطوة كنانة
بث الفنان المصري الساخر عطوة كنانة حلقة جديدة على صفحته بعنوان "معدش سكوت".
وألقى كنانة قصيدة من كلمات الشاعر طه رضوان تعبر عن الحال الذي وصل إليه الناس بمصر في الفترة الأخيرة.
وتبدأ القصيدة بمخاطبة الطفل محفوظ دياب الذي اشتهر مؤخرا في مصر بسبب فيديو لتحقيق مذيعة مع مجموعة من الأطفال أثناء احتجازهم بتهمة تهريب البضائع من جمرك بورسعيد.
وفي المقابلة التليفزيونية الشهيرة شكا محفوظ، وهو من محافظة سوهاج جنوبي مصر والتي تعد إحدى أفقر المحافظات في مصر، من عدم توافر وظائف في بلده، ما دفعه هو وزملاؤه إلى المخاطرة بالعمل في تهريب بعض قطع الملابس عبر المنفذ الجمركي.
كما يشتكي الشاعر في قصيدته سطوة السلطة وتضييق الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان.
المصدر
الجزيرة مباشر
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