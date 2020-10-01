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شاهد: "مظاهرات لم تحدث" مع تامر جمال في "عيد شو"
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال، تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مظاهرات لم تحدث"، ضمن سلسلة برنامجه "عيد شو".
وتناول جمال في الحلقة الجديدة، المظاهرات التي خرجت في مصر يوم العشرين من شهر سبتمبر أيلول، وتعاطي الإعلام المصري مع الاحتجاجات.
وبيّن جمال حالة التخبط والتناقض والفبركات التي تداولها الإعلام المصري للتغطية على المظاهرات، التي انقلبت فيما بعد عليه، بينما لا يزال المصريون مستمرون في حراكم.
المصدر
الجزيرة مباشر