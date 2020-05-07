شاهد: "مدينتي وأبو هشيمة" مع حكاوي باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان " مدينتي وأبو هشيمة".
ويتقمص باكوس خلال الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وناقش باكوس خلال الحلقة الانتقادات التي وجهت للإعلان "مدينتي" وهو أحد مشاريع مجموعة طلعت مصطفى العقارية، حيث اتهمه ناشطون بالترسيخ للطبقية والعنصرية والتنمر في المجتمع.
وقال باكوس إن الإعلان التسويقي خلق فجوة نفسية، لدرجة دفعت بعض البشر أن يداينوا أنفسهم ويمضوا على شيكات قد تعرضهم للسَجن، من أجل العيش في مكان أعلى من إمكانياتها المادية.
كما تطرق لفيديو زيارة مطعم الكبدة المصري الشهير "البرنس"، لفيلا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وإنفاق مبالغ كبيرة على مجرد "أكلة"، وهو الفيديو الذي قوبل بموجة سخرية وانتقادات أيضًا.