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شاهد: محمد باكوس و"25 يناير"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا في برنامجه "مع باكوس" تحت عنوان "25 يناير".
وتطرق باكوس خلال الحلقة لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر. وحال المجتمع المصري حاليًا الذي تعرض للتجريف والعقاب بسبب محاولة المصريين الثورة على نظام مبارك عام 2011.
واعتبر باكوس أن الثورة المصرية تعرضت للخيانة من المثقفين والنخب الذين انحازوا إلى جانب الدولة العميقة في معركتها ضد الثورة.
ووصف باكوس المجتمع المصري بأنه "وقع فريسة الانحطاط الأخلاقي والاحتقان والكراهية والحقد والمكايدة" وأنه يحتاج إلى علاج كل تلك الآفات حتى يتخلص منها ويستعيد عافيته من جديد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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