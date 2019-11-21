شاهد: محمد باكوس و"موسم الهجوم على الحجاب"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "موسم الهجوم على الحجاب".
وسلط باكوس الضوء على تاريخ مهاجمة الحجاب (غطاء الرأس الإسلامي)، وكذلك محاولات هدم الرموز الدينية والتاريخية والوطنية على مدى العقود الماضية في مصر.
باكوس أشار إلى حقيقتين، الأولى أن الهجوم على الحجاب بدأ منذ عام 1826 في عهد مؤسس مصر الحديثة محمد علي، بينما الحقيقة الثانية، وفق قوله، هي فشل كل المعارك ضد الحجاب.
ولفت باكوس إلى أنه من المؤسف أن يأتي الهجوم على الحجاب وحتى على رموز الدين والتاريخ، من النخبة والطبقة المثقفة بهدف إحلال نمط ثقافي واجتماعي بديل، مؤكدًا أن الدين من المفترض أنه أحد أهم أعمدة الدولة.
وأشار باكوس إلى وقوف الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي خلف إلهان عمر ودعهما كمحجبة لإيمانهم بحرية الاختيار واتخاذ القرار، بينما يتجه العرب نحو استحداث حفلات الرقص والغناء الغربية.