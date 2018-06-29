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شاهد: محمد باكوس.. " لم يصعد أحد"
بث الفنان الساخر محمد باكوس حلقة جديدة على صفحته بعنوان "لم يصعد أحد".
وأرجع باكوس سبب خسارة المنتخب المصري لمبارياته الـ 3 في المونديال إلى وجود المنتفعين، وبحث المسؤولين عن المصالح، مشيرا إلى أن حال المنتخب المصري ينطبق على بقية الفرق العربية المشاركة في المونديال.
وانتقد الشحن الإعلامي والاستهزاء بمشاعر الجماهير، والتباين ما بين الإشادة غير العادية بالفريق قبل التصفيات، والانتقاد الفج بعد الخسارة.
وشدد على أن صعود المنتخب المصري للدور الثاني لم تتوفر أسبابه وأن الخروج من الدور الأول يبدو منطقيا، مشيرا إلى أن الإحباط الجماعي يعبر عن أزمة داخل المجتمع أكبر من الرياضة.
ودعا إلى استغلال الفرصة ودراسة أسباب "صفر المونديال" بدلا من التضحية بمسؤول أو مدير لامتصاص غضب الجماهير.
المصدر
الجزيرة مباشر
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