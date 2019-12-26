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شاهد: محمد باكوس في "2020 ومحطات الانتظار"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "محطات الانتظار".
وفي الفيديو الأخير لعام 2019، وعد باكوس بظهور جديد ومختلف لبرنامجه في العام الجديد.
ولفت باكوس خلال حلقته الأخيرة لهذا العام، إلى نموذج من البشر يضيع عمره وهو في محطات انتظار أملًا في التغيير، ذلك النموذج الذي ينتظر من الحكومة أن توفر له العمل وهو يعلم أنها لن تفعل.
وضرب مثلًا بأن السلطات في مصر أنشأت 26 سجنًا، وكان الأجدر أن تنفق الأموال في بناء مدارس أو مستشفيات أو مصانع تنفع الناس، وأكد الفنان المصري أن 5 ملايين مصري "فاعلين" قادرين على فرض التغيير إذا أرادوا ذلك.
المصدر
الجزيرة مباشر
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