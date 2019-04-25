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شاهد: محمد باكوس في "غزوة الكراتين"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة على صفحته بموقع يوتيوب تحت عنوان "غزوة الكراتين".
تناول باكوس في حلقته ظاهرة توزيع كراتين تحتوي بعض السلع والمواد التموينية لتشجيع المواطنين على المشاركة في استفتاء تم هذا الأسبوع على تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم تداول العديد من الصور والفيديوهات لتلك الظاهرة على مواقع التواصل، كما رصدها صحفيون محليون ووكالات أنباء عالمية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83% من الناخبين على التعديلات الدستورية، بنسبة مشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44% بينما رفضها 11.17%.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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