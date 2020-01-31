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شاهد: محمد باكوس في "طالبان وصفقة القرن"
وجاءت الحلقة تحت عنوان "طالبان وصفقة القرن".
وناقش باكوس خلال حلقته، صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وانحيازها الكامل لصالح تل أبيب على حساب المصالح العربية.
وأكد باكوس أن الكثير من الانتكاسات ستحدث في المستقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأن الكثير من العرب والمسلمين فقدوا الإحساس أو التأثر بما يحدث.
وأوضح باكوس أن الحق لابد له من قوة تحميه، لأن القوة هي الوسيلة التي تعتمدها القوى الكبرى في احتلال الدول العربية واستهدافها.
وضرب مثلا بحركة طالبان الأفغانية، التي استطاعت فرض شروطها على الإدارة الأمريكية، وأجبرت الأخيرة على التفاوض معها على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، بل ويقومون بعمليات عسكرية ضد تلك القوات أثناء المفاوضات.